Quine du Club des Ainés Durenque
Quine du Club des Ainés Durenque dimanche 10 mai 2026.
Durenque
Quine du Club des Ainés
Durenque Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Envie de passer un bon moment dans une ambiance conviviale ? Rendez-vous à Durenque pour le quine des aînés !
A 14h, un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et du suspense, avec de nombreux lots à gagner.
Que vous soyez habitué des cartons ou simple amateur de moments chaleureux, venez tenter votre chance et profiter d’un beau moment ensemble.
On vous attend nombreux ! .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Looking for a good time in a friendly atmosphere? Join us in Durenque for the Seniors’ Quine!
L’événement Quine du Club des Ainés Durenque a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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