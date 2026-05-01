Durenque

Quine du Club des Ainés

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Envie de passer un bon moment dans une ambiance conviviale ? Rendez-vous à Durenque pour le quine des aînés !

A 14h, un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et du suspense, avec de nombreux lots à gagner.

Que vous soyez habitué des cartons ou simple amateur de moments chaleureux, venez tenter votre chance et profiter d’un beau moment ensemble.

On vous attend nombreux ! .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Looking for a good time in a friendly atmosphere? Join us in Durenque for the Seniors’ Quine!

L’événement Quine du Club des Ainés Durenque a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)