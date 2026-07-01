UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quintin

Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice Quintin

mardi 14 juillet 2026 · Quintin

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Rue René Pleven
Ville
22800 Quintin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Quintin

Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice

Rue René Pleven Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez célébrer la fête nationale à Quintin.
Concours de boules à partie de 9h.
Feu d’artifice à 23h.   .

Rue René Pleven Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice Quintin a été mis à jour le 2026-07-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

À voir aussi à Quintin (Côtes-d'Armor)