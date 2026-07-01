AGENDA · Quintin
Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice Quintin
mardi 14 juillet 2026 · Quintin
Informations pratiques
Quintin
Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice
Rue René Pleven Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez célébrer la fête nationale à Quintin.
Concours de boules à partie de 9h.
Feu d’artifice à 23h. .
Rue René Pleven Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice Quintin a été mis à jour le 2026-07-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Quintin (Côtes-d'Armor)
- Visite Guidée Quintin, Petite Cité de Caractère Place 1830 Quintin 9 juillet 2026
- Fête des Tisserands et du Lin Quintin 1 août 2026
- Théâtre au château Arlequin poli par l’amour Impasse de la Pompe Quintin 11 août 2026
- Théâtre au château l’Epreuve Impasse de la Pompe Quintin 11 août 2026
- Sortie à Quintin et St Brieuc, Quintin, Quintin 27 août 2026