Théâtre au château l’Epreuve Impasse de la Pompe Quintin mardi 11 août 2026.

Quintin

Théâtre au château l’Epreuve

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-12 15:45:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Découvrez la pièce de Marivaux dans un cadre enchanteur.

Lucidor, jeune homme fortuné, aime Angélique et souhaite l’épouser. Mais avant de lui déclarer ses sentiments, il décide de mettre à l’épreuve la sincérité de la jeune femme. Craignant d’être aimé pour sa richesse plus que pour lui-même, il imagine un stratagème destiné à tester les véritables sentiments d’Angélique… quitte à provoquer malentendus, jalousies et cruelles hésitations. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

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L’événement Théâtre au château l’Epreuve Quintin a été mis à jour le 2026-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme