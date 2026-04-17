Théâtre au château l’Epreuve Impasse de la Pompe Quintin
Théâtre au château l’Epreuve Impasse de la Pompe Quintin mardi 11 août 2026.
Quintin
Théâtre au château l’Epreuve
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-12 15:45:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Découvrez la pièce de Marivaux dans un cadre enchanteur.
Lucidor, jeune homme fortuné, aime Angélique et souhaite l’épouser. Mais avant de lui déclarer ses sentiments, il décide de mettre à l’épreuve la sincérité de la jeune femme. Craignant d’être aimé pour sa richesse plus que pour lui-même, il imagine un stratagème destiné à tester les véritables sentiments d’Angélique… quitte à provoquer malentendus, jalousies et cruelles hésitations. .
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75
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L’événement Théâtre au château l’Epreuve Quintin a été mis à jour le 2026-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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