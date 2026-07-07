Animation Contes de Bretagne Impasse de la Pompe Quintin
mardi 28 juillet 2026 · Impasse de la Pompe · Quintin
Informations pratiques
Quintin
Animation Contes de Bretagne
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:30:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Erell et Framboise vous proposent un spectacle Contes et chansons de Bretagne dans les jardins du château. Laissez-vous emporter dans un monde magique où les korrigans et autres personnages fantastiques ne sont jamais loin.
Réservation auprès du château de Quintin. .
Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Contes de Bretagne Quintin a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Quintin (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée nocturne Ruelles et venelles Quintin 7 juillet 2026
- Visite Guidée Quintin, Petite Cité de Caractère Place 1830 Quintin 9 juillet 2026
- Quintin Fête Nationale et Feu d’Artifice Quintin 14 juillet 2026
- Visite guidée nocturne Ruelles et venelles Quintin 15 juillet 2026
- Fête des Tisserands et du Lin Quintin 1 août 2026