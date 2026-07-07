Animation Contes de Bretagne Impasse de la Pompe Quintin

Informations pratiques

Quintin

Animation Contes de Bretagne

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:30:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Erell et Framboise vous proposent un spectacle Contes et chansons de Bretagne dans les jardins du château. Laissez-vous emporter dans un monde magique où les korrigans et autres personnages fantastiques ne sont jamais loin.

Réservation auprès du château de Quintin. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08

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English :

L’événement Animation Contes de Bretagne Quintin a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme