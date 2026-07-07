Visite guidée nocturne Ruelles et venelles Quintin
mardi 7 juillet 2026 · Quintin
Informations pratiques
Quintin
Visite guidée nocturne Ruelles et venelles
Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-08-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Circuit 1 Des croisades à la Révolution, une histoire mouvementée
Une découverte insolite et ludique de la cité, par ses ruelles et venelles. Soirée culturelle et de détente avec ses saynètes animées, qui illustrent des pans d’histoire de la ville et de ses habitants.
Réservations au Bureau d’Information Touristique de Quintin et auprès de l’association. .
Place 1830 Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 43 52
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English :
L’événement Visite guidée nocturne Ruelles et venelles Quintin a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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