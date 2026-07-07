Informations pratiques

Quintin

Visite guidée nocturne Ruelles et venelles

Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Circuit 2 Histoire et histoires, ne perdez pas le fil

Une découverte insolite et ludique de la cité, par ses ruelles et venelles. Soirée culturelle et de détente avec ses saynètes animées, qui illustrent des pans d’histoire de la ville et de ses habitants.

Réservations au Bureau d’Information Touristique de Quintin et auprès de l’association. .

Place 1830 Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 01 51

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English :

L’événement Visite guidée nocturne Ruelles et venelles Quintin a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme