Théâtre au château Arlequin poli par l’amour Impasse de la Pompe Quintin mardi 11 août 2026.

Quintin

Théâtre au château Arlequin poli par l’amour

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:30:00

fin : 2026-08-14 12:15:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-15 2026-08-16

Découvrez la pièce de Marivaux dans un cadre enchanteur.

Une fée doit épouser Merlin mais tombe amoureuse d’Arlequin, un vrai benêt. Elle va tout faire pour se faire aimer de lui et nourrir son esprit. Pourtant c’est Sylvia, la bergère, qu’il aimera. Contrariée, la fée décide de se venger… .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

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English :

L’événement Théâtre au château Arlequin poli par l’amour Quintin a été mis à jour le 2026-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme