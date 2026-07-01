Informations pratiques

Quintin

Randonnée Au fil de l’eau

Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une randonnée (7 kms) au fil de l’eau, dans la vallée de la Perche et le long du Gouët, avec une pause devant le Moulin de la Perche où le propriétaire fera tourner la roue du moulin.

Renseignements et réservation conseillée. .

Place 1830 Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 43 52

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English :

L’événement Randonnée Au fil de l’eau Quintin a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme