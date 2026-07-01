Informations pratiques

Quintin

Balade en calèche… de Quintin au moulin

Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-04 18:15:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18

L’association Tours et Détours au pays de Quintin et les attelages de la Porte des Prés vous proposent une balade en calèche de 30 min pour découvrir la petite cité de caractère. Départs place 1830 à 14h30, 15h30, 16h15 et 17h15.

Découvrez également le moulin de la perche, avec son propriétaire, dans le bel écrin de la vallée éponyme.

Visites à 15h30, 16h30, 17h15 et 18h15. .

Place 1830 Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 01 51

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English :

L’événement Balade en calèche… de Quintin au moulin Quintin a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme