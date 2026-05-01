Quinzaine de la Biodiversité Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Prissé

Quinzaine de la Biodiversité

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:00:00

fin : 2026-05-28 12:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Quinzaine de la Biodiversité 2eédition au caveau de Prissé.

Plongez au cœur de notre vignoble pour découvrir comment la biodiversité s’exprime et se préserve au quotidien.

Au programme de cette quinzaine ouverte à tous

– Une exposition inédite présentant les résultats de l’inventaire de la biodiversité dans nos parcelles

– Un marché aux plantes les 13 et 14 mai avec l’ESAT d’Hurigny

– Une conférence exceptionnelle le 27 mai à 18h sur les chauves-souris, animée par Alexandre Cartier (Observatoire de la faune et de la flore)

– Une offre spéciale du 21 au 28 mai -20 % sur notre gamme bio et éco-conçue Cerço

En parallèle, des actions de sensibilisation seront menées auprès des écoles locales pour transmettre aux plus jeunes les enjeux de la biodiversité et du métier de vigneron.

C’est un événement pour apprendre, échanger et découvrir autrement le vignoble qui es accessible à tous. Venez en famille, entre amis ou en curieux ! .

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Quinzaine de la Biodiversité

L’événement Quinzaine de la Biodiversité Prissé a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)