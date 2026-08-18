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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

vendredi 23 octobre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Château
Adresse
Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente
Tarif

Barbezieux-Saint-Hilaire

Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

L’identité, l’altérité, la différence dans l’affirmation de sa singularité en dehors des stéréotypes de genre, de force, de corpulence. Comment inventer son ou sa quelqu’un-e?
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02  assistant.serviceculturel@cdc4b.com

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English : Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir

Identity, otherness, difference in the assertion of one’s uniqueness beyond stereotypes of gender, strength and body type. How does one invent one’s own sense of self?

L’événement Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente

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