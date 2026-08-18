Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

L’identité, l’altérité, la différence dans l’affirmation de sa singularité en dehors des stéréotypes de genre, de force, de corpulence. Comment inventer son ou sa quelqu’un-e?

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com

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English : Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir

Identity, otherness, difference in the assertion of one’s uniqueness beyond stereotypes of gender, strength and body type. How does one invent one’s own sense of self?

L’événement Quiquoiquique.le Compagnie Kaos Aurore Lenoir Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente