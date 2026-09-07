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Quiz BD, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Chambéry

Quiz BD, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Adresse
Carré curial 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Atelier limité à 30 personnes

Quiz BD Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Atelier limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Quizz sur le thème de la BD, à partir de 7 ans

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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