Quiz cinéma avec l’association Mandora au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Quiz cinéma avec l’association Mandora au Poney Fringant Mercredi 18 mars, 19h00 Poney Fringant Gironde
Mercredi 18 mars, on éteint la lumière… et on allume les neurones.
De 19h à 22h, l’association Mandora vous embarque pour un Quiz Ciné au Poney Fringant.
Répliques cultes, bandes originales, affiches mythiques, films d’auteur ou blockbusters…
Saurez-vous reconnaître le film en quelques secondes ?
Venez tester votre culture cinéma dans une ambiance conviviale et joueuse.
Consommation sur place au bar à jeux
Des manches variées et quelques surprises
Esprit fair-play obligatoire
Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux
Tram C/D/F arrêt Gare Saint-Jean puis 5 minutes à pied
Stationnement vélo devant le bâtiment
19h–22h
