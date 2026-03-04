Quiz cinéma avec l’association Mandora au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Quiz cinéma avec l’association Mandora au Poney Fringant Mercredi 18 mars, 19h00 Poney Fringant Gironde

Quiz Ciné avec l’association Mandora – Mercredi 18 mars 2026

Mercredi 18 mars, on éteint la lumière… et on allume les neurones.

De 19h à 22h, l’association Mandora vous embarque pour un Quiz Ciné au Poney Fringant.

Répliques cultes, bandes originales, affiches mythiques, films d’auteur ou blockbusters…

Saurez-vous reconnaître le film en quelques secondes ?

Venez tester votre culture cinéma dans une ambiance conviviale et joueuse.

Consommation sur place au bar à jeux

Des manches variées et quelques surprises

Esprit fair-play obligatoire

Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux

Tram C/D/F arrêt Gare Saint-Jean puis 5 minutes à pied

Stationnement vélo devant le bâtiment

19h–22h

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

