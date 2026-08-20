Quiz en roue libre, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Quiz en roue libre Samedi 3 octobre, 11h00, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Les bibliothécaires mettent à l’épreuve vos connaissances littéraires, musicales et cinématographiques à travers une série d’épreuves décalées !
Médiathèque Jacques Demy 24 Quai de la Fosse, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240414211 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy Entre patrimoine local et modernité, la médiathèque Jacques Demy, dont le nom rend hommage au célèbre réalisateur nantais, surplombe les bords de la Loire. Avec ses animations et sa vaste collection de livres, de documents précieux, mais aussi de contenus multimédias, c’est un lieu de vie et de culture de premier choix pour les Nantais.
Biblis en folie 2026
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