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Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos

Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos

Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 2, rue Emile Basly Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Entrée gratuite, réservation conseillée

Quiz musical Samedi 18 avril, 10h30 Bibliothèque Nord

Entrée gratuite, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Spécial printemps Quiz

Droit réservé

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