Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos
Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos samedi 18 avril 2026.
Quiz musical Samedi 18 avril, 10h30 Bibliothèque Nord
Entrée gratuite, réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Spécial printemps Quiz
Droit réservé
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