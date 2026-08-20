Quiz musical, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Quiz musical Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Le soir, le vent se lève et les vagues s’élèvent. Vos connaissances musicales seront votre phare pour naviguer en pleine mer, sans crainte d’être emporté par la tempête.

Médiathèque Floresca Guépin 15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240414202 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin Inaugurée en 2007 au sein du quartier Doulon-Bottière, la médiathèque Floresca Guépin respecte les grands principes des équipements innovants. Accessible à tous les publics, elle propose des documents variés mais aussi des espaces et des fonds documentaires spécialement dédiés aux personnes en situation de handicap. Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie. Bus C7 : arrêt Cousteau

Biblis en folie 2026

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