Quizz en folie, Bibliothèque Les Touches, Les Touches

Informations pratiques

Quizz en folie Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque Les Touches Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Quizz décalé et déjanté sur la bibliothèque, la littérature jeunesse et adulte. Lot à gagner.

Quizz précédé d’un goûter / apéro

Bibliothèque Les Touches 7 rue du sacré-coeur 44390 Les Touches Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 72 43 96 https://www.bibliotheques.cceg.fr/les-touches https://www.facebook.com/bibliothequelestouches/?locale=fr_FR

Biblis en folie 2026

image libre de droit tirée de pixabay. Auteur Tumisu