Quizz Party le Plancher des Vaches Agen
Quizz Party le Plancher des Vaches Agen vendredi 14 août 2026.
Agen
Quizz Party
le Plancher des Vaches Place du Pin Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Grande soirée Quizz Party avec Max ! Testez votre culture générale et partagez un moment convivial entre amis. Des surprises et des lots attendent les 3 premières équipes. Réservez votre table et venez relever le défi !
Grande soirée Quizz Party avec Max.
Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?
La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !
Au programme
Questions de culture générale
Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !
Réservez votre table et venez relever le défi. .
le Plancher des Vaches Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
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English : Quizz Party
Big Quiz Party Night with Max! Test your general knowledge and enjoy a fun evening with friends. Surprises and prizes await the top three teams. Reserve your table and come take on the challenge!
L’événement Quizz Party Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen
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