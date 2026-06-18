Quizz Party le Plancher des Vaches Agen

Agen

Quizz Party

le Plancher des Vaches Place du Pin Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Grande soirée Quizz Party avec Max ! Testez votre culture générale et partagez un moment convivial entre amis. Des surprises et des lots attendent les 3 premières équipes. Réservez votre table et venez relever le défi !

Grande soirée Quizz Party avec Max.

Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?

La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !

Au programme

Questions de culture générale

Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !

Réservez votre table et venez relever le défi. .

le Plancher des Vaches Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Quizz Party

Big Quiz Party Night with Max! Test your general knowledge and enjoy a fun evening with friends. Surprises and prizes await the top three teams. Reserve your table and come take on the challenge!

L’événement Quizz Party Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen