Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Quai de Dunkerque Agen

Informations pratiques

Agen

Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine

Quai de Dunkerque Capitainerie du Canal Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’humour en photographie contemporaine, aborder comment des artistes utilisent l’absurde, le décalage, la satire pour questionner notre monde. Discuter de l’impact de cette approche sur le public et l’art lui-même.

L’humour en photographie contemporaine, aborder comment des artistes utilisent l’absurde, le décalage, la satire pour questionner notre monde. Discuter de l’impact de cette approche sur le public et l’art lui-même. .

Quai de Dunkerque Capitainerie du Canal Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 contact@festivalsansfiltre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine

Humor in contemporary photography: exploring how artists use the absurd, incongruity, and satire to question our world. Discussing the impact of this approach on the audience and on art itself.

L’événement Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen