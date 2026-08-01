Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Quai de Dunkerque Agen
samedi 8 août 2026 · Quai de Dunkerque · Agen
Informations pratiques
Agen
Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine
Quai de Dunkerque Capitainerie du Canal Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’humour en photographie contemporaine, aborder comment des artistes utilisent l’absurde, le décalage, la satire pour questionner notre monde. Discuter de l’impact de cette approche sur le public et l’art lui-même.
L’humour en photographie contemporaine, aborder comment des artistes utilisent l’absurde, le décalage, la satire pour questionner notre monde. Discuter de l’impact de cette approche sur le public et l’art lui-même. .
Quai de Dunkerque Capitainerie du Canal Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 contact@festivalsansfiltre.fr
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English : Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine
Humor in contemporary photography: exploring how artists use the absurd, incongruity, and satire to question our world. Discussing the impact of this approach on the audience and on art itself.
L’événement Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen
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