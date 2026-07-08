Les Heures d’Orgue 2026 Place du Maréchal Foch Agen
mercredi 5 août 2026 · Place du Maréchal Foch · Agen
Informations pratiques
Agen
Les Heures d’Orgue 2026
Place du Maréchal Foch Cathédrale Saint-Caprais Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Concerts d’orgue sur les deux instruments classés au titre des Monuments Historiques de la cathédrale d’Agen. Concerts retransmis sur écran géant dans la nef.
Luc Stellakis, orgue (Sacré-Cœur Paris)
La programmation variée mettra à l’honneur les deux orgues classés au titre des Monuments historiques de la cathédrale.
Des récitals d’orgue solo, le chœur russe de Paris ou encore des trompettes, chanteurs, saxophonistes ou la harpe viendront se joindre au roi des instruments.
Entrée et participation libres
Projection sur écran géant .
Place du Maréchal Foch Cathédrale Saint-Caprais Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 95 87 12 jeromechabert@institutmarcderanse.com
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English : Les Heures d’Orgue 2026
Organ concerts on the two instruments listed as Historic Monuments at Agen Cathedral. Concerts broadcast on a giant screen in the nave.
Luc Stellakis, organ (Sacré-Cœur in Paris)
L’événement Les Heures d’Orgue 2026 Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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