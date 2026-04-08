Stage théâtre d’été Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora Agen
Stage théâtre d’été Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora Agen lundi 3 août 2026.
Agen
Stage théâtre d’été
Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora 33 Rue du Docteur et Madame Delmas Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Stage théâtre, marionnettes, contes et lectures à voix haute. Inscrivez votre enfant, scolarisé, à un stage pour passer des vacances amusantes tout en rencontrant de nouvelles personnes. Un spectacle final aura lieu jeudi à 16h, suivi d’un goûter partagé.
Stage théâtre, marionnettes, contes et lectures à voix haute. Inscrivez votre enfant, scolarisé, à un stage pour passer des vacances amusantes tout en rencontrant de nouvelles personnes. Un spectacle final aura lieu jeudi à 16h, suivi d’un goûter partagé. .
Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora 33 Rue du Docteur et Madame Delmas Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 01 33 11 syl.pourcel@yahoo.fr
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English :
Theater, puppetry, storytelling and read-aloud workshops. Enroll your school-age child in a workshop for a fun-filled vacation while meeting new people. A final performance will take place on Thursday at 4 p.m., followed by a shared snack.
L’événement Stage théâtre d’été Agen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen
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