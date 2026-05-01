Quizz pour un NORMAND Hotel Mercure Granville
Quizz pour un NORMAND Hotel Mercure Granville vendredi 22 mai 2026.
Granville
Quizz pour un NORMAND
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Avec Antoine Lefranc
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large
Envie de tester vos connaissances tout en passant un moment fun et convivial ? Rejoignez-nous pour un show participatif unique mêlant culture, humour et esprit d’équipe !
Le concept ?
Une première phase de qualification en équipe on prend le temps, on échange, on débat… et parfois on doute ??
Puis place à la finale en mode “Questions pour un champion” rapidité, réflexes et suspense au rendez-vous !
Entre les deux ?
– Correction des réponses
– Anecdotes savoureuses et surprenantes
– Petits moments de culture et de rire partagés
Durée environ 1 heure
Au programme
Des questions autour de la culture normande gastronomie, Moyen Âge, Seconde Guerre Mondiale, grandes figures normandes… et bien plus encore !
Accessible à tous que vous soyez passionné ou simple curieux, chacun peut jouer, apprendre et s’amuser.
Des questions faciles, d’autres plus corsées… il y en a pour tous les niveaux !
Des questions spécialement adaptées au lieu pour une expérience encore plus immersive.
Sur réservation Réservez votre place avec le lien de la billetterie
Invitez vos amis ! Formez votre équipe et partagez l’événement pour venir jouer ensemble ! .
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.com
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English : Quizz pour un NORMAND
L’événement Quizz pour un NORMAND Granville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer
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