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Quizz pour un NORMAND Hotel Mercure Granville

Quizz pour un NORMAND Hotel Mercure Granville

Quizz pour un NORMAND Hotel Mercure Granville vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Hotel Mercure

Adresse : 5 Rue de la Falaise

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Granville

Quizz pour un NORMAND

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Avec Antoine Lefranc
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large

Envie de tester vos connaissances tout en passant un moment fun et convivial ? Rejoignez-nous pour un show participatif unique mêlant culture, humour et esprit d’équipe !

Le concept ?
Une première phase de qualification en équipe on prend le temps, on échange, on débat… et parfois on doute ??
Puis place à la finale en mode “Questions pour un champion” rapidité, réflexes et suspense au rendez-vous !

Entre les deux ?
– Correction des réponses
– Anecdotes savoureuses et surprenantes
– Petits moments de culture et de rire partagés

Durée environ 1 heure
Au programme
Des questions autour de la culture normande gastronomie, Moyen Âge, Seconde Guerre Mondiale, grandes figures normandes… et bien plus encore !

Accessible à tous que vous soyez passionné ou simple curieux, chacun peut jouer, apprendre et s’amuser.
Des questions faciles, d’autres plus corsées… il y en a pour tous les niveaux !
Des questions spécialement adaptées au lieu pour une expérience encore plus immersive.

Sur réservation Réservez votre place avec le lien de la billetterie

Invitez vos amis ! Formez votre équipe et partagez l’événement pour venir jouer ensemble !   .

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19  H6644@accor.com

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English : Quizz pour un NORMAND

L’événement Quizz pour un NORMAND Granville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer

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