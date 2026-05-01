Quizz pour un NORMAND Hotel Mercure Granville

Granville

Quizz pour un NORMAND

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Avec Antoine Lefranc

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large

Envie de tester vos connaissances tout en passant un moment fun et convivial ? Rejoignez-nous pour un show participatif unique mêlant culture, humour et esprit d’équipe !

Le concept ?

Une première phase de qualification en équipe on prend le temps, on échange, on débat… et parfois on doute ??

Puis place à la finale en mode “Questions pour un champion” rapidité, réflexes et suspense au rendez-vous !

Entre les deux ?

– Correction des réponses

– Anecdotes savoureuses et surprenantes

– Petits moments de culture et de rire partagés

Durée environ 1 heure

Au programme

Des questions autour de la culture normande gastronomie, Moyen Âge, Seconde Guerre Mondiale, grandes figures normandes… et bien plus encore !

Accessible à tous que vous soyez passionné ou simple curieux, chacun peut jouer, apprendre et s’amuser.

Des questions faciles, d’autres plus corsées… il y en a pour tous les niveaux !

Des questions spécialement adaptées au lieu pour une expérience encore plus immersive.

Sur réservation Réservez votre place avec le lien de la billetterie

Invitez vos amis ! Formez votre équipe et partagez l’événement pour venir jouer ensemble ! .

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.com

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English : Quizz pour un NORMAND

L’événement Quizz pour un NORMAND Granville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Granville Terre et Mer