Ciné-débat café sans filtre Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Ciné-débat café sans filtre

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Un ciné-débat aura lieu après la projection, avec Coralie Van Rietschoten, co-réalisatrice du documentaire

Élie, Gabriel, Raphaël, Steeve et Saïd sont cinq adolescents avec autisme. Alors que leur parcours les destinerait habituellement à des structures médicalisées, à l’écart du monde, un projet inédit mené à l’IME Cour de Venise vient bousculer les trajectoires toutes tracées. Pendant plusieurs années, ces jeunes vont suivre une formation adaptée pour apprendre les gestes de la cuisine, le dressage des plats, la prise de commandes et le service en salle, jusqu’à faire vivre un véritable café en plein cœur de Paris.

De Galaad Hemsi, Coralie Van Rietschoten .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat café sans filtre

L’événement Ciné-débat café sans filtre Granville a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Granville Terre et Mer