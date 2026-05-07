Granville

Mai à vélo Balade entre ville et campagne

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

L’association La Ville à Vélo et la Ferme de la Chèvre Rit vous propose une petite promenade pour découvrir l’itinéraire vélo N°5 et comment le prolonger pour ne pas traverser de grands axes et rejoindre la campagne et la Ferme de la Chèvre Rit.

Sur place possibilité de visiter de la ferme et découvrir le marché de producteurs bios et locaux.

Possibilité d’essayer des VAE mis à disposition par Maximum Cycle.

Prolongez la soirée avec les concerts et le repas bio et local. .

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à vélo Balade entre ville et campagne

L’événement Mai à vélo Balade entre ville et campagne Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer