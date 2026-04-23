Soirée d’ouverture du festival de cannes en direct et avant-première de la vénus électrique Le Select Granville
Soirée d’ouverture du festival de cannes en direct et avant-première de la vénus électrique Le Select Granville mardi 12 mai 2026.
Granville
Soirée d’ouverture du festival de cannes en direct et avant-première de la vénus électrique
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12 22:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Venez assister au Festival de Cannes pour suivre la cérémonie en direct sur grand écran, qui sera suivie de la projection du film d’ouverture LA VENUS ÉLÉCTRIQUE !
19h00: cérémonie d’ouverture
20h30: diffusion de La vénus éléctrique
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…
De Pierre Salvadori |Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 10 60 15 56 granville@cine-movida.com
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English : Soirée d’ouverture du festival de cannes en direct et avant-première de la vénus électrique
L’événement Soirée d’ouverture du festival de cannes en direct et avant-première de la vénus électrique Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer
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