Mai à vélo Des animaux à vélo Granville
Mai à vélo Des animaux à vélo Granville mercredi 13 mai 2026.
Granville
Mai à vélo Des animaux à vélo
La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Nous vous avons préparé un petit circuit qui chemine à travers la ferme pour (re)découvrir les animaux de la ferme et le jardin maraicher.
Les enfants sont attendus avec leurs bolides draisienne, tricycle, vélo … et leur casque !
Sur place à voir également la traite des chèvres et le marché de producteurs locaux.
Une buvette et des biscuits sont en vente sur place.
Un stand permettra aux adultes d’essayer des VAE. .
La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com
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English : Mai à vélo Des animaux à vélo
L’événement Mai à vélo Des animaux à vélo Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer
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