Granville

Mai à vélo Des animaux à vélo

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Nous vous avons préparé un petit circuit qui chemine à travers la ferme pour (re)découvrir les animaux de la ferme et le jardin maraicher.

Les enfants sont attendus avec leurs bolides draisienne, tricycle, vélo … et leur casque !

Sur place à voir également la traite des chèvres et le marché de producteurs locaux.

Une buvette et des biscuits sont en vente sur place.

Un stand permettra aux adultes d’essayer des VAE. .

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à vélo Des animaux à vélo

L’événement Mai à vélo Des animaux à vélo Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer