Rencontre avec les romanciers Luc Lang et Yves Ravey Salle Bazeilles Haute Ville (accès parking du FJT) Granville

Granville

Rencontre avec les romanciers Luc Lang et Yves Ravey

Salle Bazeilles Haute Ville (accès parking du FJT) Rue du Roc Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 19:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Rencontres avec Luc Lang et Yves Ravey.

Luc Lang est l’auteur d’une douzaine de romans, la plupart édités aux éditions Stock. Il est également l’auteur de plusieurs essais et il enseigne l’esthétique à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. En 2019, il a reçu le prix Médicis pour son roman La Tentation.

Yves Ravey est l’auteur de nombreux romans, presque tous parus au Editions de Minuit, ainsi que de recueils de nouvelles et pièces de théâtre. Il a reçu le Prix Marcel-Aymé pour son roman Le Drap et le Prix Renfer pour l’ensemble de son œuvre. .

Salle Bazeilles Haute Ville (accès parking du FJT) Rue du Roc Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 11 81 81 edouardlaunet@gmail.com

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English : Rencontre avec les romanciers Luc Lang et Yves Ravey

L’événement Rencontre avec les romanciers Luc Lang et Yves Ravey Granville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer