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Poterie vase rural et déco terracotta CHEZ TATIE Granville

Poterie vase rural et déco terracotta CHEZ TATIE Granville

Poterie vase rural et déco terracotta CHEZ TATIE Granville dimanche 10 mai 2026.

Lieu : CHEZ TATIE

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Granville

Poterie vase rural et déco terracotta

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Durant cet atelier, nous réaliserons un vase mural pour fleurs séchées et des décos en argile auto-durcissante couleur terracotta.

Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser.

Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans.
Réservation en ligne   .

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie vase rural et déco terracotta

L’événement Poterie vase rural et déco terracotta Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer

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