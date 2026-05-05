Poterie vase rural et déco terracotta CHEZ TATIE Granville
Poterie vase rural et déco terracotta CHEZ TATIE Granville dimanche 10 mai 2026.
Granville
Poterie vase rural et déco terracotta
CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Durant cet atelier, nous réaliserons un vase mural pour fleurs séchées et des décos en argile auto-durcissante couleur terracotta.
Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser.
Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans.
Réservation en ligne .
CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Poterie vase rural et déco terracotta
L’événement Poterie vase rural et déco terracotta Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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