Poterie vase rural et déco terracotta CHEZ TATIE Granville

Granville

Poterie vase rural et déco terracotta

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Durant cet atelier, nous réaliserons un vase mural pour fleurs séchées et des décos en argile auto-durcissante couleur terracotta.

Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser.

Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans.

Réservation en ligne .

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie vase rural et déco terracotta

L’événement Poterie vase rural et déco terracotta Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer