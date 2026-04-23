Asia film Rental family Le Select Granville

Granville

Asia film Rental family

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 21:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Tokyo, de nos jours. Un acteur américain qui peine à trouver un sens à sa vie décroche un contrat pour le moins insolite jouer le rôle de proches de substitution pour de parfaits inconnus, en travaillant pour une agence japonaise de familles à louer . En s’immisçant dans l’intimité de ses clients, il commence à tisser d’authentiques relations qui brouillent peu à peu les frontières entre son travail et la réalité. Confronté aux complexités morales de sa mission, il redécouvre progressivement un but, un sentiment d’appartenance et la beauté sereine des relations humaines…

De Hikari | Avec Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira

Séance en partenariat avec Poké Granville, les sushis et pokés seront servis après la projection.

Réservations possibles jusqu’au vendredi 8 mai ! .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Asia film Rental family

L’événement Asia film Rental family Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer