Un corsaire oublié, le secret d’une vie Place de l’Isthme Granville

Granville

Un corsaire oublié, le secret d’une vie

Place de l’Isthme 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Un spectacle en extérieur pour toute la famille, sous forme d’enquête à découvrir à partir de 7 ans.

Cartographe de métier, passionné d’histoire et de voyages, Armand du Roc a trouvé, caché dans un ouvrage acheté en brocante, un fragment de carte. Ce document, difficile à déchiffrer l’amène en villégiature à Granville, terre de pêcheurs et de corsaires. Intrigué, il part à la découverte d’un lieu mystérieux et embarque le public dans cette aventure à ciel ouvert.

Le décor est en planté, le spectacle s’annonce énigmatique et invite les participants à arpenter les ruelles de la Haute-Ville, guidés par le comédien Jean-Charles Lenoël de la compagnie du Marin.

Durant une heure, petits et grands suivront les pas d’Armand du Roc pour tenter de percer les secrets de cette carte mystérieuse, croisant sur leur chemin d’illustres personnages de l’histoire de Granville. Un spectacle-déambulation à vivre en famille ou entre amis, dès 7 ans.

Réservation indispensable au 02 33 51 02 94. Merci de vous présenter quelques minutes avant le début du spectacle pour le règlement sur place 6€ par personne, gratuit pour les moins de 7 ans. .

Place de l’Isthme 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : Un corsaire oublié, le secret d’une vie

L’événement Un corsaire oublié, le secret d’une vie Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer