Qu’on se le lise ! Le retour des beaux jours, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Qu’on se le lise ! Le retour des beaux jours Mercredi 29 avril, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Les premiers rayons du soleil réchauffent nos journées, la lumière devient plus douce et la nature reprend vie… Venez célébrer le retour des beaux jours en écoutant nos histoires printanières !

Pour les 4/6 ans.

Sur réservation

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le rendez-vous des 4 – 6 ans

©XXX