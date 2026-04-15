R.I.P, Théâtre des Grottes, Genève

R.I.P Samedi 2 mai, 18h00 Théâtre des Grottes

10CHF Tarif Plein, 8CHF Tarif Réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T18:00:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T18:00:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Bienvenue dans un cimetière pas comme les autres…

Une nuit par an, lorsque la fête des morts étire son voile entre les mondes, la terre frissonne. Les pierres tombales respirent. Les âmes retiennent leur souffle.

Une nuit par an, tiré hors du monde des morts par un rituel étrange, un défunt est autorisé à franchir de nouveau la frontière des vivants. Mais seulement pour une journée !

Vingt-quatre heures seulement, pour changer les choses. Avant que l’aube ne referme la porte et que la mort ne réclame son dû…

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/alp-impro/evenements/festival-serie-z-r-i-p »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/

Un spectacle improvisé horrifique et poétique

La Compagnie Fantôme