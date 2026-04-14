Rachel Croft (UK), Cave Marignac, Genève

Rachel Croft (UK) Samedi 25 avril, 20h00 Cave Marignac

25 CHF Normal 15 CHF Réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Venue spécialement de Londres, Rachel Croft (UK) fait escale à Lancy pour un concert exceptionnel en format guitare-voix. Figure montante de la scène indépendante britannique, elle développe un univers singulier à la croisée du folk, du rock alternatif et du songwriting contemporain.

Portées par une voix profonde et expressive, ses chansons explorent les émotions humaines avec intensité, entre fragilité et puissance. Artiste indépendante, elle s’est produite sur de nombreuses scènes en Europe et a vu sa musique diffusée notamment sur la BBC. La critique salue déjà son talent, qualifiant son univers de « truly exceptional » et sa musique de « dreamy, atmospheric and mystical ».

Dans ce format épuré, Rachel Croft propose une expérience musicale directe et authentique, où la proximité avec le public met en lumière la force de son interprétation. Un moment rare à vivre dans le cadre intimiste de la Cave Marignac, à la rencontre d’une artiste internationale en pleine ascension.

https://rachelcroftmusic.com/

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Cave Marignac 28 avenue Eugène-Lance, 1212 Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/concerts-de-lancy-DV97EDKNUH/event/1618807/ »}] [{« link »: « https://rachelcroftmusic.com/ »}, {« data »: {« author »: « Rachel Croft », « cache_age »: 86400, « description »: « Official Music Video of « Skin and Bone » by Rachel Croft nnFollow me on:nu2714ufe0f SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/1eLrIl3uKE4rEnfML9cLWMnu2714ufe0f INSTAGRAM: http://instagram.com/rachelcroftmusicnu2714ufe0f TIKTOK: https://www.tiktok.com/@rachelcroftmusicnu2714ufe0f FACEBOOK: http://facebook.com/rachelcroftmusic/nu2714ufe0f PATREON: https://www.patreon.com/rachelcroftmusicnu2714ufe0f WEBSITE: https://rachelcroftmusic.com/nnSPECIAL THANKS: nNone of my projects would be possible without the incredible support of my Patreon members and donators. You are my rock and my lifeline and I appreciate all that you do for me and my music. Amongst them, special thanks to: T Koller, PeeVee, L West, RT, The Schu00f6nbergers, Hakan, C Ness, J Shillito, L Needle, M Kerridge, Phil & Parker Clubley, T Mansueto, M Fredericks, A Bradbury, S Shearn, D Williams, F Casper, D Wiseman, P Taylor, A Petrou, J Gronow, A Wilkins, J Fuente, J Fisk, H & S Cross, N Anderson, L Conway, N Hay, B Penfold, A Mook, N Croft, Marquee Moon.nnVideo credits: nCamera: Michelle FredericksnEditor: Rachel CroftnSupport: Keith FredericksnnAudio Credits:nSongwriting: Rachel CroftnVocals: Rachel CroftnRecording and mixing: Josh IszardnMaster: Brando WalkernProducer: Josh IszardnDrums: Josh IszardnBass: Josh IszardnSynth: Josh IszardnGuitars: Josh Iszardn nCopyright R H Cockcroft 2025″, « type »: « video », « title »: « Skin and Bone – Rachel Croft (Official Visualiser) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/v48Y3RqIlV4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=v48Y3RqIlV4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC7yw2NowbwZm-cyQtzlZTpA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Venue de Londres, la chanteuse et autrice-compositrice Rachel Croft propose un concert guitare-voix intense. Une voix puissante et un univers entre folk et rock alternatif à découvir à Lancy.

CL