Informations pratiques

Raconte-moi le cinéma Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 24 novembre – 12 décembre Ille-et-Vilaine

Exposition, illustrations jeunesse

La bibliothèque met en valeur le cinéma en exposant les oeuvres d’Aloïs Marignane. L’illustrateur propose une immersion dans les différents genres du 7e art avec ses illustrations qui cachent une mutlitude de références cinématographiques. Petits et grands pourront s’amuser à reconnaitre les films cultes !

Une exposition de la Galerie Robillard.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-24T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-12T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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