Raconte-moi Nantes – Visite guidée en famille Nantes (Centre ville) Nantes
Raconte-moi Nantes – Visite guidée en famille Nantes (Centre ville) Nantes mercredi 15 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:30 – 16:30
Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Visite guidée Le Voyage à Nantes. Laissez-vous embarquer par cette visite pas tout à fait comme les autres. Dédié aux enfants et parents qui les accompagnent, ce parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles vous racontera Nantes, la Loire, ses îles et surtout l’évolution de la ville au fil du temps. Visite conseillée aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accès difficile aux personnes à mobilité réduite (distance, escaliers passage Pommeraye)
Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
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