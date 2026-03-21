Raconte-moi ton quartier : expo photos Médiathèque Marguerite Duras Paris

Créé en 2022 à l’initiative du Conseil de Quartier Réunion-Père-Lachaise, le concours photos « Raconte-moi ton quartier », gratuit et ouvert à toutes et tous, permet à chaque participant de porter un regard singulier sur son environnement familier. Dans un temps imparti, il suffit à chacun d’envoyer par mail aux organisateurs une à trois photos maximum en haute définition. Ainsi ont été captés des instantanés de vie, au détour d’une rue, d’un jardin, d’un marché, par beau temps, sous la pluie ou un orage menaçant. Autant de lieux et de situations qui font le charme, le pittoresque et la singularité du sud de ce 20e arrondissement cosmopolite où se côtoient toutes les générations.

En 2025, la troisième édition du concours a été organisée conjointement avec le Conseil de Quartier Plaine Lagny. Un élargissement du champs d’action fort apprécié car 150 photos sont parvenues aux yeux des jurys des deux conseils de quartier. Sélectionner une quarantaine de photos destinées à être exposées en extérieur, dans l’espace public, fut un choix difficile qui a donné bien du fil à retordre tant l’ensemble des photos était de qualité. Les photos choisies par le jury Réunion-Père-Lachaise ont été exposées sur les grilles du square de la Place de la Réunion tandis que celles sélectionnées par le jury Plaine Lagny ont été accrochées sur les grilles du square Sarah Bernhardt. Toutes ont été rassemblées et exposées quatre mois durant, sur les grilles de la résidence face à l’entrée de la bibliothèque Assia Djebar.

Elles poursuivent leur voyage à la médiathèque Marguerite Duras qui les accueille dans un format adapté à sa salle d’exposition, du 4 juillet au 30 septembre 2026. Une magnifique opportunité de découvrir ou revoir ces lieux et ces personnages de notre quotidien parfois invisibles à nos yeux.

Exposition des lauréats 2025 du concours photos Paris 20e sud « Raconte-moi ton quartier »

Du samedi 04 juillet 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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