Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

La médiathèque Montaigne de Frontignan prend ses valises et vous donne rendez-vous au jardin pour vous raconter de belles histoires.

La médiathèque Montaigne de Frontignan prend ses valises et vous donne rendez-vous au jardin pour vous raconter de belles histoires. .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

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English : RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

The Montaigne Media Center in Frontignan is packing up and inviting you to the garden to share some wonderful stories with you.

L’événement RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau