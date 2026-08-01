SPECTACLE LES DIVASKETS LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE Balaruc-les-Bains
mardi 18 août 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
SPECTACLE LES DIVASKETS LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Dès la tombée de la nuit, rejoignez-nous pour une soirée de théâtre musical lyrique ! Laissez-vous embarquer dans la mythologie grecque et romaine.
Dès la tombée de la nuit, rejoignez-nous pour une soirée de théâtre musical lyrique ! Laissez-vous embarquer dans la mythologie grecque et romaine. À capella, en baskets et avec une bonne dose d’humour, les Divaskets vous proposent une relecture vitaminée des récits des héroïnes mythologiques, et redorent (enfin !) leur image. .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
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English : SPECTACLE LES DIVASKETS LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE
As night falls, join us for an evening of musical theater! Let yourself be swept away into the world of Greek and Roman mythology.
L’événement SPECTACLE LES DIVASKETS LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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