SOIRÉE JEU DE RÔLE Balaruc-les-Bains
samedi 29 août 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
SOIRÉE JEU DE RÔLE
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez-vous initier au jeu de rôle avec les maîtres de jeu de l’association Manoir du Crime.
Venez-vous initier au jeu de rôle avec les maîtres de jeu de l’association Manoir du Crime. .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
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English : SOIRÉE JEU DE RÔLE
Come learn the basics of role-playing games with the game masters from the Manoir du Crime association.
L’événement SOIRÉE JEU DE RÔLE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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