Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

SOIRÉE JEU DE RÔLE

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez-vous initier au jeu de rôle avec les maîtres de jeu de l’association Manoir du Crime.

Venez-vous initier au jeu de rôle avec les maîtres de jeu de l’association Manoir du Crime. .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

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English : SOIRÉE JEU DE RÔLE

Come learn the basics of role-playing games with the game masters from the Manoir du Crime association.

L’événement SOIRÉE JEU DE RÔLE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau