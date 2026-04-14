Raconte-moi une histoire d’ailleurs !, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
Raconte-moi une histoire d’ailleurs !, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux mercredi 22 avril 2026.
Raconte-moi une histoire d’ailleurs ! Mercredi 22 avril, 14h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Atelier cuisine pour régaler ses papilles, suivi d’une séance de lectures bilingues français/arabe.
En partenariat avec l’Epicerie Solidaire et l’Institut des Afriques.
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier cuisine et lectures
©pixabay
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