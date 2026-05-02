Raconte moi une histoire place de la Resistance 17370 St Trojan les Bains Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains

Raconte moi une histoire

place de la Resistance 17370 St Trojan les Bains bibliotheque Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Aura lieu une fois en juillet et une fois en aout mais les dates sont à confirmer.

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place de la Resistance 17370 St Trojan les Bains bibliotheque Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 86 40 biblio-stj@orange.fr

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English : Tell me a story

To be held once in July and once in August, dates to be confirmed.

L’événement Raconte moi une histoire Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes