Raconte-Tapis à la Médiathèque La Gare d’Esternay Place François Mitterand Esternay

Esternay

Raconte-Tapis à la Médiathèque La Gare d’Esternay

Place François Mitterand Médiathèque La Gare Esternay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril 2026, la médiathèque d’Esternay vous propose deux séances pour plonger dans l’univers magique des histoires avec Raconte-Tapis !Tout public

Le samedi 25 avril 2026, la médiathèque d’Esternay vous propose deux séances pour plonger dans l’univers magique des histoires avec Raconte-Tapis !

Installés autour d’un tapis animé, les enfants découvrent un récit vivant où personnages et décors prennent vie sous leurs yeux. Une manière ludique et immersive d’entrer dans le monde des contes et de stimuler l’imaginaire.

Un moment doux et captivant à partager en famille, entre écoute, émerveillement et découverte.

→ De 11h00 à 11h45

→ De 14h00 à 14h45 .

Place François Mitterand Médiathèque La Gare Esternay 51310 Marne Grand Est +33 3 26 80 34 18

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English : Raconte-Tapis à la Médiathèque La Gare d’Esternay

On Saturday, April 25, 2026, the Esternay multimedia library is offering two sessions to plunge you into the magical world of stories with Raconte-Tapis!

L’événement Raconte-Tapis à la Médiathèque La Gare d’Esternay Esternay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Sézanne et sa région