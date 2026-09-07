Racontine sur le thème de la musique, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Chambéry
Informations pratiques
Racontine sur le thème de la musique Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie
atelier limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Lecture pour les tout-petits et leurs familles par les bibliothécaires sur le thème de la musique
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 0479600404 »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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