Racontine sur le thème de la musique, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Informations pratiques

Racontine sur le thème de la musique Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

atelier limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Lecture pour les tout-petits et leurs familles par les bibliothécaires sur le thème de la musique

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 0479600404 »}]

Biblis en folie 2026

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