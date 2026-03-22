Racontines Bibliothèque Gutenberg Paris

Rejoignez-nous pour écouter histoires, comptines et jeux de doigts, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Rejoignez nous pour une heure du conte dédiée aux tout-petits !

Le samedi 20 juin 2026

de 10h15 à 11h30

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:15:00+02:00

fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:15:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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