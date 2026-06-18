Altenach

Racontons la Nature en Famille

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Une promenade pleine d’histoires et d’idées pour faire rêver les enfants au quotidien. Sur Inscription.

Rejoignez-nous pour une balade contée le long du chemin ! Notre conteuse vous partagera des trucs et astuces pour maîtriser et raconter ces histoires à vos enfants lors de prochaines sorties ou au coin du lit. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk full of stories and ideas to spark children’s imaginations every day. Registration required.

L’événement Racontons la Nature en Famille Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau