Journée créative avec ateliers bougies et peinture Altenach
Journée créative avec ateliers bougies et peinture Altenach samedi 18 juillet 2026.
Altenach
Journée créative avec ateliers bougies et peinture
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une journée conviviale autour d’ateliers créatifs, d’échanges et de bonne humeur. Sur inscription.
Rejoignez Sonia et Dany, bénévoles à la Maison de la Nature du Sundgau, pour une journée placée sous le signe de la créativité !
Au programme
Le matin atelier de fabrication de bougies.
L’après-midi séance de peinture sur toile ou sur tout autre support de votre choix.
Le repas de midi se déroulera sous forme d’auberge espagnole, afin de partager un moment convivial ensemble. Il est possible de participer à la journée complète ou à une demi-journée.
Après votre inscription, vous recevrez la liste du matériel à prévoir. Toutes vos idées et vos matériaux créatifs supplémentaires seront également les bienvenus ! Pensez enfin à apporter votre repas. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
A fun-filled day featuring creative workshops, discussions, and good cheer. Registration required.
L’événement Journée créative avec ateliers bougies et peinture Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau
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