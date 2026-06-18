Altenach

Soirée Projection

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 22:45:00

Date(s) :

2026-07-31

Profitez d’une belle soirée de projection. Sur inscription.

La Maison de la Nature vous propose une soirée aussi conviviale que familiale ! Apportez vos grillades et salades pour partager un repas autour du feu, on vous offre l’apéritif ! Puis la soirée se poursuivra avec la projection en plein air de la comédie familiale Nos jours heureux , qui vous entrainera au coeur de la nuit étoilée. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a wonderful evening of film screenings. Registration required.

L’événement Soirée Projection Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau