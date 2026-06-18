Soirée Projection Altenach
Soirée Projection Altenach vendredi 31 juillet 2026.
Altenach
Soirée Projection
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31 22:45:00
Date(s) :
2026-07-31
Profitez d’une belle soirée de projection. Sur inscription.
La Maison de la Nature vous propose une soirée aussi conviviale que familiale ! Apportez vos grillades et salades pour partager un repas autour du feu, on vous offre l’apéritif ! Puis la soirée se poursuivra avec la projection en plein air de la comédie familiale Nos jours heureux , qui vous entrainera au coeur de la nuit étoilée. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Enjoy a wonderful evening of film screenings. Registration required.
L’événement Soirée Projection Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau
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