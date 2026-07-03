Informations pratiques

Altenach

Spécial familles Grimp’d’arbres Dès 5 ans

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 18:45:00

fin : 2026-08-06 19:45:00

Date(s) :

2026-08-06

Nouvelle vision des arbres grâce à l’initiation à la grimpe d’arbres à plus de 10 m de hauteur, avec un guide professionnel. Sur inscription

Initiez-vous à la grimpe d’arbres accompagné d’un guide professionnel ! Équipés d’un baudrier, vous grimperez à plus de 10 mètres de hauteur le long d’une corde pour découvrir les arbres comme vous ne les avez jamais vus.

La soirée se déroulera en 3 sessions de 8 à 10 personnes de 17h45 à 18h45, de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45 environ. Merci de vous inscrire au créneau qui vous intéresse via les évènements dédiés dans l’Agenda.

Inscription obligatoire. À partir de 5 ans.

Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A new perspective on trees through an introduction to tree climbing at heights of over 10 meters, with a professional guide. Registration required

L’événement Spécial familles Grimp’d’arbres Dès 5 ans Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau