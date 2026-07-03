Spécial familles Grimp’d’arbres Dès 5 ans Altenach
jeudi 6 août 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Spécial familles Grimp’d’arbres Dès 5 ans
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 18:45:00
fin : 2026-08-06 19:45:00
Date(s) :
2026-08-06
Nouvelle vision des arbres grâce à l’initiation à la grimpe d’arbres à plus de 10 m de hauteur, avec un guide professionnel. Sur inscription
Initiez-vous à la grimpe d’arbres accompagné d’un guide professionnel ! Équipés d’un baudrier, vous grimperez à plus de 10 mètres de hauteur le long d’une corde pour découvrir les arbres comme vous ne les avez jamais vus.
La soirée se déroulera en 3 sessions de 8 à 10 personnes de 17h45 à 18h45, de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45 environ. Merci de vous inscrire au créneau qui vous intéresse via les évènements dédiés dans l’Agenda.
Inscription obligatoire. À partir de 5 ans.
Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
A new perspective on trees through an introduction to tree climbing at heights of over 10 meters, with a professional guide. Registration required
L’événement Spécial familles Grimp’d’arbres Dès 5 ans Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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