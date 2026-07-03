Informations pratiques

Altenach

Chantier bénévole participatif

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 09:00:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-11-02

Entretien du site bricolage, jardinage et aménagement. Sur Inscription.

Rejoignez les chantiers bénévoles de la Maison de la Nature du Sundgau !

Cette année, la MNS organise des chantiers participatifs. Que vous soyez bricoleur aguerri, jardinier du dimanche ou simplement motivé à donner un coup de main, votre énergie est la bienvenue. Au programme embellir, réparer, décorer, tondre, visser, nettoyer, installer des chapiteaux, ranger… Bref, participer ensemble à l’entretien et à la vie des 2,5 hectares et des bâtiments de notre site !

Ici, pas besoin de compétences particulières ni d’outils nous fournissons tout, vous apportez juste votre bonne humeur. Et surtout pas de stress ! Ces chantiers sont avant tout des moments conviviaux, l’occasion de se rencontrer et de partager un bon moment. Rejoignez-nous pour construire, entretenir et faire vivre la Maison de la Nature !

Et parce que l’effort se savoure mieux ensemble, nous vous offrons le repas!

Inscription à la demi-journée possible (le préciser en commentaire de réservation) 0 .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Site Maintenance: DIY, Gardening, and Landscaping. Registration required.

L’événement Chantier bénévole participatif Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau