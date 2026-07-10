Jeux de société en matière naturelle Familles Altenach
jeudi 27 août 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Jeux de société en matière naturelle Familles
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Découvrez des mini-jeux de société billes de terre, cailloux, bâtons … pour jouer avec vos enfants. Sur inscription
Animation spéciale familles
Billes de terre, cailloux et bâtons, suffisent pour créer des mini-jeux de société et défis. Ils permettront d’alléger le sac à dos en balade tout en s’amusant à la pause ! Venez découvrir ces jeux à refaire avec vos enfants.
Inscription obligatoire. À partir de 5 ans. 20 places.
Merci d’indiquer l’âge de vos enfants en commentaire de réservation.
Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Discover some fun mini-games to play with your kids: marbles, pebbles, sticks… Registration required
L’événement Jeux de société en matière naturelle Familles Altenach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau
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