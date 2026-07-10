Informations pratiques

Altenach

Jeux de société en matière naturelle Familles

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvrez des mini-jeux de société billes de terre, cailloux, bâtons … pour jouer avec vos enfants. Sur inscription

Animation spéciale familles

Billes de terre, cailloux et bâtons, suffisent pour créer des mini-jeux de société et défis. Ils permettront d’alléger le sac à dos en balade tout en s’amusant à la pause ! Venez découvrir ces jeux à refaire avec vos enfants.

Inscription obligatoire. À partir de 5 ans. 20 places.

Merci d’indiquer l’âge de vos enfants en commentaire de réservation.

Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover some fun mini-games to play with your kids: marbles, pebbles, sticks… Registration required

L’événement Jeux de société en matière naturelle Familles Altenach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau